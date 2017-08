"Trump is regelrecht gevaar voor de wereld": psychiaters waarschuwen Congresleden

Door: LB

25/08/17 - 16u16 Bron: USA Today, The Independent

© ap.

"Je hoeft geen psychiater meer te zijn om het alarmerende patroon van impulsief, roekeloos en narcistisch gedrag op te merken", zo stelt een groep psychiaters in een brief gericht aan het Amerikaanse Congres. Zij stellen dat president Donald Trump "een regelrecht gevaar" is voor de hele wereld.