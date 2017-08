Tiener die dood van zus live streamde: "Ik bleef filmen om haar begrafenis te betalen"

© ap.

Vorige maand zat Obdulia Sanchez (18) in licht beschonken toestand achter het stuur toen ze plots de controle over de wagen verloor. Haar 14-jarige zusje Jacqueline werd vanop de achterbank uit de Buick gekatapulteerd en overleed ter plaatse. Sanchez was de hele tijd met een livestream op Instagram bezig en bleef filmen, ook het bebloede lijk van haar zus. Vanuit de gevangenis zegt ze dat ze dat met opzet deed om Jacqueline een degelijke begrafenis te kunnen geven.

© Merced County Sheriff's Office.

Op 21 juli deed Obdulia Sanchez een livestream op Instagram van achter het stuur van haar wagen. Ze vervoerde ook twee 14-jarige rmeisjes: Jacqueline en haar partner, Manuela Seja. Jacqueline, die dezelfde week nog haar vijftiende verjaardag zou vieren, en Manuela droegen geen gordel. De auto ging bij de crash over de kop en de meisjes op de achterbank werden uit de wagen geslingerd. Manuela liep zware verwondingen aan de benen op, maar Jacqueline was op slag dood.



Dat had Obdulia, die nog altijd aan het livestreamen was, ook meteen door. Toch blééf ze filmen. Haar reactie was vreemd. Ze probeerde Jacqueline wakker te schudden en zei: "Mijn zus is dood, maar dat kan mij geen barst schelen. Mijn zus is dood. Ik weet dat ik naar de gevangenis moet, maar het kan mij niet schelen. Sorry, schat. Dit is het laatste wat ik wilde dat ons zou overkomen, maar toch is het zo. Jacqueline, word wakker ajb."



Obdulia bleek onder invloed te rijden. Ze werd gearresteerd op beschuldiging van, onder meer, doodslag en naar de gevangenis overgebracht. Daar verblijft ze nog altijd. In een brief aan KGPE-TV schrijft ze: "Ik heb die video gemaakt omdat ik besefte dat ik meer dan 5.000 volgers heb. "Het was de enige manier om mijn zus een degelijke begrafenis te geven. Ik zou mijn zus nooit zó blootgeven. Ik anticipeerde op donaties van het volk omdat mijn familie niet rijk is."



Vanuit haar cel zei ze nog aan KGPE-TV: "Ik had niet door dat ik overkwam als een monster, al lijk ik inderdaad op een beangstigend, vreselijk monster. Dat was helemaal de bedoeling niet."



Sanchez pleit niet schuldig aan doodslag. Volgens haar advocaat heeft ze de steun van haar familie. Ze moet zich nog voor een reeks klachten verantwoorden op de rechtbank. Als ze op alles schuldig wordt bevonden, riskeert ze een maximumstraf van dertien jaar cel.