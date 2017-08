Giftige slangen in Australische post

Door: redactie

25/08/17 - 14u19 Bron: Belga

In het postpakket zat onder meer een doodsadder. © MSN Australia / Twitter.

Enkele van de giftigste slangen ter wereld en andere reptielen zoals gekko's zijn in Australië in een postzending aangetroffen. Onbekenden wilden 94 dieren in zes plastic containers van het mijnstadje Kalgoorlie in het westen van Australië voor de verkoop op de zwarte markt naar de deelstaat New South Wales sturen, aldus tv-zender ABC.