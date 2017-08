"Primeur in Azië": Filipijnse vrouwen moeten niet langer verplicht hoge hakken dragen op het werk

avh

25/08/17 - 16u15 Bron: Belga

Privébedrijven op de Filipijnen mogen hun vrouwelijke werknemers niet langer verplichten om schoenen met hoge hakken te dragen op de werkvloer. Dat heeft het Filipijnse ministerie van Werk vandaag meegedeeld. Een primeur in Azië, zeggen de vakbonden.

In de richtlijn die het ministerie uitvaardigde, staat dat schoenen met hakken van minstens 1 inch (ongeveer 2,5 centimeter) niet langer deel mogen uitmaken van de dresscode voor werkneemsters.



"Dankzij deze maatregel worden miljoenen Filipijnsen bevrijd van het juk van onveilige en gevaarlijke arbeidsomstandigheden", zegt vakbondsvertegenwoordiger Alan Tanjusay. "Het viel ons op dat bijvoorbeeld werkneemsters in de verkoop na een dag op hakken heel vermoeid leken", voegt zijn collega Silvestre Bello toe.



Ze hopen dat andere landen in Azië het Filipijnse voorbeeld zullen volgen.