Deze wagen is een beetje overbeladen....

Wat doe je als je geen aanhangwagen hebt en 400 kilogram aan bagage moet vervoeren? Deze automobilist in Frankrijk wist raad. Al kwam het hem wel duur te staan.

Op de A7 richting Valence kwam de Gendarmerie Nationale afgelopen week dit vol beladen voertuig tegen. Nadat de bestuurder was opgepakt werd de auto gewogen. De meting wees uit dat er sprake was van 400 kilo overgewicht. De automobilist kreeg een boete opgelegd van 135 euro en de politie hield er een humoristisch plaatje aan over, dat ze vervolgens deelde op Twitter. Nadat de lading was gelost en de boete betaald, mocht de automobilist zijn weg vervolgen.



Waar de auto naar op weg was, is onbekend. De bepakte en bezakte voertuigen zijn in Frankrijk een bekend fenomeen. Vorig jaar werd er een auto die onderweg was naar Marokko onderschept met 700 kilogram overgewicht.



Hoe zit het ook alweer met belading van je auto? In Frankrijk en meer landen geldt dat je lading aan de voorzijde niet mag uitsteken. Aan de achterzijde van het voertuig mag de lading tot wel drie meter uitsteken. De lading mag verder maximaal 2,5 meter breed zijn en heeft een maximaal gewicht. Dit is aangegeven op je kentekenbewijs. Voor bijvoorbeeld een Volkswagen Polo die 1.105 kilogram weegt, geldt een maximaal toegestaan gewicht van 1.590 kilogram.