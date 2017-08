18 Russische bouwvakkers verdrinken nadat bus in zee rijdt

avh

In het zuiden van Rusland zijn achttien bouwvakkers verdronken, nadat hun bus in zee was gereden. Het ongeval deed zich volgens de Russische persagentschappen vanmorgen voor op het schiereiland van Taman aan de zee-engte van Kertsj tussen het Russische vasteland en de Krim. Volgens Tass werden 24 arbeiders gered.