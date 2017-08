Cheerleaders schreeuwen het uit tijdens marteltraining: 'Stop alsjeblieft!'

SVG

video Zeker negen scholieren van de East High School in de Amerikaanse stad Denver zijn door hun cheerleaders-trainer mishandeld. De man dwong de meisjes op hardhandige wijze een spagaat te maken. De politie heeft gisteren een onderzoek geopend naar de martelpraktijken.

"Stop alsjeblieft", schreeuwt een huilende Ally Wakefield. Ze schreeuwt het in totaal negen keer uit in een kort filmpje dat ze zelf naar buiten heeft gebracht. En ze is niet de enige die de vergaande trainingstechnieken van de trainer moest ondergaan. De Amerikaanse zender 9News heeft de hand gelegd op wel acht video's.



De beelden zijn gemaakt tijdens de eerste week van het cheerleaderskamp van de school in juni. Te zien is hoe onder meer Ally, een eerstejaars, omringd wordt door teamgenoten en in een spagaat geforceerd wordt. Haar armen worden vastgehouden en coach Ozell Williams duwt haar heupen verder naar de grond.



