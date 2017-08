"We verdragen het geschreeuw al een jaar, het moet stoppen": buren sturen schokkende brief naar mama met autistisch zoontje

Koen Van De Sype

"We zijn het spuugzat dat uw kind de hele tijd gilt als hij buiten speelt. Het is egoïstisch van u om hem dat te laten doen en we beginnen ons zelfs af te vragen of u hem niet verwaarloost. Als u er niet meteen iets aan doet, geven we u aan." Dat las de Britse Jessica Green (27) tot haar afschuw in een anonieme brief die ze in haar bus vond en waarin een buur klaagde over haar 3-jarig autistisch zoontje Henry.

"Het constante gegil werkt op ieders zenuwen", staat er te lezen. "Niemand die goed bij zijn verstand is, laat zijn kind toe om de hele tijd te schreeuwen, zonder er iets aan te doen. Als u niets onderneemt, gaan we met een groep een klacht indienen voor geluidsoverlast. Het is aan u."



Krijsen

Krijsen

"Mensen kunnen niet langer in hun tuin zitten en van het mooie weer genieten omdat het enige wat we horen uw kind is dat aan het krijsen is van aan de overkant van de straat", gaat het verder. "We hebben het vorig jaar de hele tijd verdragen en hadden gehoopt dat hij het ontgroeid zou zijn, maar nee. Het klinkt nog luider en schriller dan ooit, de hele tijd." Getekend: de buren en bewoners uit de omgeving.

Jessica - die samenwoont met haar partner Josh Smith (29) en ook een dochter Halle (7) heeft - wist niet wat ze las. "We wonen in een mooie buurt en een fijne gemeenschap. Je zou dan toch denken dat iemand je persoonlijk even aanspreekt als er een probleem is. Maar nee, via een anonieme brief. Ik kan me trouwens niet van de indruk ontdoen dat dit een klacht is van een enkeling, want veel buren hebben me al verdedigd en ik heb al heel wat steun gekregen sinds ik de brief deelde op sociale media." (lees hieronder verder) © Facebook. © Facebook.

Ze antwoordde intussen ook al online op de klagers. "Jullie hebben het over mijn 3-jarige zoon Henry, wiens enige manier om te communiceren hoge geluiden zijn", schrijft ze op Facebook. "Het is de enige manier waarop hij ons kan laten weten hoe hij zich voelt: blij, opgewonden of net verdrietig. Ondanks de toenemende kennis rond beperkingen, zoals autisme, weigeren sommige mensen nog altijd om een beetje rekening te houden met hun medemens. Iedereen heeft het recht om zich uit te drukken en Henry heeft zijn eigen specifieke manier om dat te doen. Jammer dat jullie hem niet een paar uren plezier gunnen (onder toezicht) in onze eigen tuin."



Impact

Jessica verzekert ook dat er van verwaarlozing geen sprake is. "Ik kan jullie garanderen dat zowel Henry als mijn dochter Halle (die niet autistisch is) niet liever gezien kunnen worden en alles krijgen wat ze nodig hebben. Jammer dat jullie mij niet persoonlijk hebben aangesproken zoals elke gewone mens zou doen. Dan had ik u met plezier uitgelegd wat autisme betekent en welke impact het heeft. Als een gezin dat echt zijn best doet voor zijn kinderen, was het kwetsend om zo een gemene brief te krijgen. We ervaren hem als een pesterij en een open bedreiging."