Natascha Kampusch ontwerpt eigen juwelencollectie

avh

25/08/17 - 12u46 Bron: Belga

Natascha Kampusch © reuters.

Elf jaar na haar vlucht uit de kelder van haar geweldenaar heeft Natascha Kampusch een langgekoesterde droom waargemaakt. In september komt haar eerste juwelencollectie op de markt. Dat vertelde de 29-jarige Oostenrijkse in Wenen.

"Eeuwig kind"

Wolfgang Priklopil, de ontvoerder van Natascha Kampusch © rv.

De volgende mijlpaal in haar leven is haar 30ste verjaardag in februari. Ze is blij dat ze dan wat meer als volwassen vrouw zal beschouwd worden. De omschrijving van "eeuwig kind" heeft haar grote schade toegebracht. Ook ergert ze zich over aanbiedingen voor een reportage in het mannenblad "Playboy" of een deelname aan het RTL-programma Dschungelcamp. "Dat was een regelrechte belediging". Ze is nog steeds single, hoewel ze een aardige man heeft leren kennen. "Maar die is helaas te jong".



In 1998 werd Kampusch op weg naar school ontvoerd door Wolfgang Priklopil en meer dan acht jaar lang in een kelder opgesloten. In augustus 2006 slaagde het toen 18-jarige meisje te ontsnappen. Uren later werd haar ontvoerder door een trein overreden.



De periode van haar gevangenschap wil ze nu definitief achter zich laten en er niet meer over spreken. "Ik ben gewoon blij, omdat het niet zeker was dat ik heel die gescheidenis zou overleven".