Motorrijder filmt eigen dood terwijl hij wheelie doet

Koen Van De Sype

25/08/17 - 11u42 Bron: Sussex Police

© Sussex Police.

video De politie van het Britse Sussex heeft een video vrijgegeven van waarop een ervaren motorrijder (50) te zien is die zijn eigen dood filmde toen hij een wheelie uitvoerde, een stunt waarbij hij alleen op zijn achterwiel reed. De familie van het slachtoffer gaf de toestemming en de beelden moeten andere motards waarschuwen voor de gevaren en de impact van roekeloos rijgedrag.

Het ongeval gebeurde op 7 augustus vorig jaar vlakbij Goodwood in Chichester. De motorrijder was op stap met vrienden en filmde hun rit met een camera die hij op zijn Suzuki gemonteerd had. Daarop is te zien hoe hij tijdens een wheelie zijn evenwicht verliest, valt en frontaal op een bestelwagen knalt die uit de andere richting komt. Hij stierf ter plaatse. (lees hieronder verder)

Het 50-jarige slachtoffer uit Surrey was nochtans een ervaren motorrijder, die al jaren de baan op trok. "Hij en zijn vrienden droegen allemaal de juiste kleding en hadden het juiste veiligheidsmateriaal. Niemand had kunnen voorzien dat dit zijn laatste rit zou worden", aldus sergeant Phil Badman van de Surrey and Sussex Roads Policing Unit (RPU).



Schokkend

"Het was een tragisch ongeval en sommige kijkers zouden de beelden schokkend kunnen vinden", gaat hij verder. "Het doel is om te tonen wat er kan gebeuren als je niet de volledige controle hebt over je rijtuig. Motors zijn krachtige machines en moeten ook zo behandeld worden."



De beelden maken deel uit van een campagne rond motorrijden die volgende week loopt in Groot-Brittannië: de National Motorcycle Week of Action. Doel is om het aantal aanrijdingen met motors te verminderen.