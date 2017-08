Op hol geslagen klokkenspel houdt Amsterdam urenlang wakker

SVG

De Amsterdamse Westertoren. © Mats van Soolingen.

De Westertoren in de Nederlandse hoofdstad Amsterdam is vannacht op hol geslagen, waardoor het klokkenspel de hele nacht bleef doorspelen. Pas om 8 uur 's ochtends kon de beiaard weer stilgelegd worden.

De beiaard begon rond 4 uur 's nachts te spelen. Enkele buurtbewoners konden niet slapen en belden de politie om te klagen. Die kon echter weinig uitrichten op het nachtelijke tijdstip. Koster Ruud Goedhart is er het hart van in: "Ik ben de hele nacht gebeld. Door politie, door de beiaarddienst... maar ik kan alleen mensen doorsturen: een ambtenaar van de gemeente Amsterdam heeft de sleutels. En als hij niet wakker wordt, dan kan ik er niets aan doen.''

De toren is sinds 1820 eigendom van de gemeente Amsterdam, maar daar was 's nachts niemand te bereiken. Pas onlangs zijn de sloten veranderd waardoor Goedhart nu zelf niet meer bij de beiaard kan komen. "En als er dan een technisch defect is, dan moet er wel iemand zijn die direct komt."



Het lukte pas om acht uur vanochtend om de klokken tot stilte te krijgen. "Hoe het kon gebeuren? Geen idee. Het is een puur mechanisch defect", aldus Goedhart. Hij hoopt dat de gemeente Amsterdam de zaak ernstig neemt zodat het in de toekomst niet nog eens gebeurt.