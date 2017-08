Drie Vlaamse jongeren opgepakt met scherven glasraam in rugzak na beklimming Dom van Keulen

Door: redactie

25/08/17 - 09u50 Bron: ksta.de, Het Nieuwsblad

© thinkstock.

De Duitse politie heeft drie Vlaamse jongeren van 16, 20 en 24 jaar opgepakt nadat ze de Dom van Keulen beklommen hadden. In hun rugzakken werden scherven van een glasraam en drugs gevonden.

Een voorbijganger had het trio donderdagochtend rond 5u50 opgemerkt toen de drie de zuidkant van de Keulse Dom aan het beklimmen waren. Hij volgde hen vanop afstand tot in het station en verwittigde de politie. Volgens Het Nieuwsblad gaat het om drie Vlamingen uit Genk, Turnhout en Bilzen. "We wilden ons wat vermaken", beweerden ze.



Maar de Duitse politie kan er niet mee lachen. Ze vonden stukken van een stukgeslagen glasraam van de wereldberoemde kathedraal en ook een kleine hoeveelheid drugs in de rugzakken van de zogeheten Domkletterer (kathedraalbeklimmers). De drie worden aangeklaagd voor huisvredebreuk, vandalisme, drugsbezit en diefstal en zullen zich voor de rechter moeten verantwoorden.



Het Nieuwsblad meldt dat de opgepakte jongeren wel vaker aan 'urban climbing', met de bedoeling zo veel mogelijk door hen beklommen hoge gebouwen aan hun 'palmares' toe te voegen. Daarbij filmen ze hun exploten om er daarna mee uit te pakken op sociale media.