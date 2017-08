Samsung-erfgenaam moet vijf jaar de cel in

Door: redactie

25/08/17 - 09u11 Bron: Belga

De erfgenaam van het Zuid-Koreaanse concern Samsung moet vijf jaar de cel in voor zijn rol in het corruptieschandaal dat tot de afzetting leidde van ex-presidente Park Geun-Hye.

Lee Jae-Yong, vicevoorzitter van Samsung Electronics en zoon van de voorzitter van de Samsung groep, Lee Kun-Hee, werd ervan beschuldigd Choi Soon Sil, de vertrouwelinge van de ex-presidente, omgekocht te hebben. Een rechtbank in Seoel heeft hem vrijdag veroordeeld tot vijf jaar cel. Dat is minder dan de twaalf jaar die procureurs hadden geëist voor zijn rol in het corruptieschandaal.