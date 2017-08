Recordoverschot voor Duitse staat

Bewerkt door: mvdb

25/08/17 - 08u39 Bron: Belga

Werknemers aan het werk in de Audi-fabriek in het Duitse Ingolstadt. © epa.

De Duitse overheid heeft in de eerste zes maanden van het jaar 18,3 miljard euro meer ontvangen dan het heeft uitgegeven, goed voor en overschot van 1,1 procent van het bbp. Dat blijkt uit cijfers van het Duitse bureau voor statistiek.

Enkel in de tweede jaarhelft van 2000 was het overschot van de Duitse Bund, de deelstaten, gemeenten en sociale kassen nog hoger. Het begrotingsoverschot bedroeg toen 28,8 miljard euro. Maar dat overschot was toen vooral te danken aan eenmalige inkomsten uit de veiling van mobiele licenties.



Het grote financieringsoverschot hebben de Duitsers dit keer te danken aan de goede economische prestaties en de historisch gunstige situatie op de arbeidsmarkt.