Was Jimmy F. echt iets van plan in Rotterdam?

Bewerkt door: mvdb

25/08/17 - 08u02 Bron: AD.nl

Cameralui voor het huis in het Nederlandse Zevenbergen waar Jimmy F. 's nachts werd opgepakt. © anp.

Optreden Allah-Las De berichten-app Telegram is een geliefd communicatiekanaal onder Syriëstrijders en andere IS-symphatisanten. Maar woensdag komt de Telegram-dreiging vanuit een woning in het Nederlandse Zevenbergenebracht (provincie Noord-Brabant).

Politie aan de Maassilo in Rotterdam, waar het optreden van de Amerikaanse groep Allah-Las in allerijl werd geannuleerd na een dreiging. © anp. Het busje nabij de Maassilo waarin gasflessen zaten, was van een Spaanse monteur die ze nodig had voor zijn werk. Hij bleek dronken. De man is geen verdachte meer en is vrijgelaten. © epa.

Wát en wanneer Jimmy F. uit Zevenbergen een bedreiging van de rockgroep Allah-Las precies de wereld inslingerde via Telegram, weten we niet. De politie doet er vooralsnog het zwijgen toe. Het zal aan de orde komen bij een eventuele rechtszaak.



Wel weten we dat de verzender van die boodschap een oer-Hollandse jongen is: 22 jaar, student Integrale Veiligheidskunde aan de Avans hogeschool in Breda. Een jongen waarvan de buren en kennissen zeggen dat het een vergissing moet zijn dat hij is opgepakt.



'De bedreiger'

Maar dat lijkt het niet, want voorlopig zit Jimmy F. toch echt vast. Door burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam en minister Stef Blok van Veiligheid en Justitie wordt hij als 'de bedreiger' van rockgroep Allah-Las gezien. Een bedreiging verstuurd via Telegram en opgepikt door de Spaanse politie.



Vrienden en buren beschrijven F. als een rustige, vriendelijke jongen die wel vaak achter de computer zat. Hij wás geen bekende van de politie, zegt diezelfde politie. Wie het internet afspeurt, komt daar op het eerste gezicht weinig tegen dat wijst op iemand die een heel politie- en veiligheidsapparaat in rep en roep brengt. Wel is er een vermelding op een obscure chatsite waar Jimmy zelf (of een vriend van hem) opschept over het thuis laten bezorgen van een Syrische vlag. Waarom is onduidelijk.



Jihadisten

Berichten-app Telegram is populair onder jihadisten omdat hun ware identiteit er vanwege de zware versleuteling lastig te achterhalen is. Ze communiceren er onderling mee en aanhangers versturen er juichende berichten in nieuwsgroepen. Toch kwam de politie binnen enkele uren achter de verblijfplaats van F.



Zo lijkt het onderzoek op een zaak uit 2015, waarbij een 21-jarige student op het anonieme webforum 4Chan dreigde met een schietpartij op de universiteit in Leiden. Een paar uur later zat de student vast. De Rotterdamse politie onderzoekt nu of F. echt iets van plan was in de stad of dat zijn dreigement stoerdoenerij was.