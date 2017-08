Venezuela krijgt referendum over nieuwe grondwet

TK

25/08/17 - 06u37 Bron: Belga

De pas verkozen grondwettelijke vergadering © epa.

De nieuwe Venezolaanse grondwet, die zal worden opgesteld door de pas verkozen grondwettelijke vergadering, zal aan het volk voorgelegd worden tijdens een referendum. Dat heeft de constituante gisteren aangekondigd.

"De grondwetgevende vergadering zal de volledige grondwettekst goedkeuren en een datum vastleggen voor een referendum", klinkt het in een wetsvoorstel dat unaniem werd goedgekeurd.



Het regime van president Nicolas Maduro wordt ervan verdacht alle macht naar zich te willen toetrekken. De oppositie beschuldigt de president er onder meer van de grondwettelijke vergadering bijeen te hebben geroepen zonder eerst een referendum te organiseren. De president kondigde daarop aan dat hij de Venezolanen wil consulteren over de nieuwe wettekst.



De constituante, die volledig uit leden van de regeringspartij bestaat, is van plan twee jaar aan te blijven. Haar taak is om de grondwet van 1999, die werd opgesteld na de dood van Hugo Chavez, te herschrijven. Maduro noemt de missie van de grondwettelijke vergadering het brengen van vrede in het land en het herstellen van de economie.



De verkiezing van de grondwettelijke vergadering eind juli gebeurde in een sfeer van geweld. Bij rellen kwamen 10 mensen om het leven, nadat de afgelopen maanden tijdens protesten tegen de regering al 130 doden vielen.