"Turd Reich": strand vol hondenpoep moet extreemrechts afschrikken

Door: redactie

25/08/17 - 05u37 Bron: AD.nl

Crissy Field onder de Golden Gate Bridge in San Francisco. © ap.

VS Honderden inwoners van San Francisco zijn van plan een strand te vervuilen waar dit weekend een extreemrechtse rally zal plaatsvinden. Uit protest tegen de demonstratie zal het strand zaterdag bezaaid liggen met "turds", hondendrollen.

Initiatiefnemer Tuffy Tuffington, een 45-jarige kunstenaar en ontwerper, zei dat ze het idee kreeg tijdens een wandeling met haar twee honden. Ze vroeg zich af hoe ze het beste kon reageren op het extreemrechtse geweld dat onlangs plaatsvond in Charlottesville, en had ineens een beeld voor ogen van neonazi's en extreemrechtse aanhangers die met z'n allen door de stront liepen. Op die manier kon Tuffington haar ongenoegen uiten zonder zelf de confrontatie aan te gaan met de mogelijk gewelddadige demonstranten.



De extreemrechtse groep Patriot Prayer heeft een vergunning om zaterdag een rally te houden op Crissy Field, een pittoresk strand onder de Golden Gate Bridge. Ondanks herhaaldelijke oproepen van lokale politici, die vrezen voor de veiligheid na de uit de hand gelopen mars in Charlottesville, heeft de groep toch toestemming gekregen. Evenementen van Patriot Prayer zijn in het verleden meerdere malen uitgelopen op geweld, meldt The Guardian.



Tuffington maakte een Facebook-evenement en honderden mensen hebben al laten weten hun hondenpoep op te sparen en de drollen met liefde op Crissy Field te zullen dumpen. Na afloop van de extreemrechtse mars hebben dezelfde mensen beloofd het strand schoon te maken.



Op de Facebookpagina van het evenement vragen meerdere mensen zich af of de actie wel zal helpen: linkse tegendemonstranten zullen immers ook op Crissy Field aanwezig zijn, en dus last hebben van de poep.



Afgezien van het stinkende plannetje van Tuffington zijn er ook meerdere tegendemonstraties gepland in San Francisco dit weekend, onder meer op het Harvey Milk plein. Milk was een homorechtenactivist die in 1978 in San Francisco werd doodgeschoten.