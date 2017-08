Amerikaanse tiener koopt voor 300 dollar een tijgerwelpje op straat in Mexico

lva

Afgelopen woensdag ontdekte de Amerikaanse grenspolitie een Bengaals tijgerwelpje in de auto van een 18-jarige Amerikaan die de grens wou oversteken vanuit Mexico. De tiener uit Perris in Californië, Louis Eudoro Valencia, zei dat hij het tijgertje voor 300 dollar in Tijuana in Mexico had gekocht van iemand die op straat rondliep met een volwassen tijger aan de leiband.

Het welpje werd door de Amerikaanse Fish & Wildlife Service meegenomen en naar de zoo van San Diego gebracht, waar ze voor het welpje zullen zorgen.



Alle tijgersoorten, en dus ook de Bengaalse tijger die oorspronkelijk uit Azië komt, vallen onder de Endangered Species Act en zijn dus bedreigde diersoorten. Om een bedreigde diersoort over de grens te transporteren moet men toelating krijgen van de Amerikaanse US Fish & Wildlife Service, waar men vooraf een aanvraag moet indienen.



Valencia werd voorlopig vrijgelaten en zal op 5 september worden verhoord in een federale rechtbank in San Diego. Hij riskeert een celstraf tot 20 jaar wanneer hij schuldig wordt bevonden. Valencia was niet beschikbaar voor commentaar.

