Usher: "Je hebt geen bewijs, lady, dat ik je herpes heb gegeven"

Door: redactie

25/08/17 - 03u11

Usher zegt dat een van de vrouwen die hem beschuldigt van haar besmetten met herpes, geen enkel bewijs heeft. De zanger vraagt de rechter om de zaak te sluiten omdat niet duidelijk is of de klaagster de soa al had voor haar avontuurtje met Usher.