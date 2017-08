Vijf doden in hinderlaag van jihadistische Boko Haram

Door: redactie

In het noordoosten van Nigeria zijn vijf mensen om het leven gekomen in een hinderlaag van de jihadistische groep Boko Haram. Dat melden plaatselijke bronnen. De aanval volgt enkele dagen na een aanval van dezelfde groep in de regio, waarbij 28 mensen om het leven kwamen.

De aanval in het district Konduga was gericht tegen een konvooi vrachtwagens, dat geëscorteerd werd door het leger en burgerlijke milities. De regio is de afgelopen weken al verschillende keren getroffen door aanvallen van jihadisten.



"We zijn vier van onze collega's verloren en de chauffeur van een van de vrachtwagens die ze escorteerden", klinkt het bij de burgermilities. Bij de aanval raakten ook twee soldaten van het Nigeriaanse leger gewond.



De vrachtwagens in het konvooi vervoerden zand naar de stad Bama om de stad herop te bouwen na jaren van conflicten en invasies door Boko Haram.



Vorige week nog hadden drie vrouwelijke zelfmoordterroristen zich nog opgeblazen aan de ingang van een vluchtelingenkamp in de regio. Daarbij vielen 28 doden en meer dan 80 gewonden.



Het geweld van Boko Haram heeft in de regio van het Tsjaadmeer sinds 2009 al meer dan 20.000 dodelijke slachtoffers gemaakt, en 2,6 miljoen mensen sloegen op de vlucht. Volgens de Verenigde Naties zijn meer dan 2 miljoen mensen in de regio bovendien zwaar ondervoed, en hebben 6,9 miljoen mensen in het noordoosten van Nigeria nood aan humanitaire hulp.