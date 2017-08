Netwerk van Nigeriaanse prostituees in Spanje opgerold

Door: redactie

De Spaanse en Finse politiediensten hebben met de hulp van Europol 24 vermoedelijke leden van een prostitutienetwerk opgepakt. De bende zou Nigeriaanse vrouwen verplichten zich in Spanje te prostitueren, aldus Europol.

"De slachtoffers, vooral jonge kwetsbare Nigeriaanse vrouwen, werden in Nigeria gerekruteerd en waren via Italië naar Spanje gekomen". Dat zegt het Europees samenwerkingsverband van politiediensten. "Een keer in Spanje werden ze verplicht om zich te prostitueren, meestal in Benidorm of Malaga, maar ook in Madrid, Barcelona, Soria en Gandia."



De Spaanse politie arresteerde verschillende leden van de bende op verschillende plaatsen in het land. De leider van de bende werd echter opgepakt in de Finse hoofdstad Helsinki.



Volgens Europol waren de autoriteiten ervan op de hoogte gebracht dat twee Nigeriaanse asielzoeksters mogelijk het slachtoffer waren van mensenhandel. "De speurders hebben het bestaan ontdekt van een criminele bende die opereert in Spanje en beschikt over infrastructuur in Nigeria, maar ook banden heeft met Niger, Libië en Italië", klinkt het. De vrouwen werden illegaal naar Spanje gebracht, waar ze asiel moesten aanvragen "zodat ze zonder problemen voor de criminele bende konden werken wanneer ze door de politie zouden worden geïdentificeerd". De valse documenten die ze gebruikten om asiel aan te vragen, kregen ze van de bende.



