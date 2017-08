Inkijk in het leven van de dodo

lva

25/08/17 - 07u15 Bron: BBC

Honderden jaren nadat de dodo voor het laatst gespot werd, werpt nieuw onderzoek van een team van onderzoekers van de Universiteit van Kaapstad in Zuid-Afrika licht op het in mysterie gehulde leven van deze "rare vogel". Samen met haar team analyseerde Dr. Delphine Angst de fossielen van 22 dodo's afkomstig van het eiland Mauritius in de Indische Oceaan.

Kuikens groeiden zeer snel Op basis van fossielen, die in musea en verzamelingen bewaard zijn gebleven, kon men vaststellen dat dodokuikens uitkwamen in augustus en in een mum van tijd even groot waren als de volwassen dodo's. Op die manier waren ze al snel voorbereid op het cycloonseizoen tussen november en maart, waarin er soms weinig voedsel was. Op vlak van voortplanting duurde het waarschijnlijk langer eer de kuikens volwassen waren, vermoedelijk omdat de volwassen vogels geen natuurlijke vijanden hadden.

Dodo's kenden een rui Een tweede belangrijke vaststelling, die men deed op basis van de overblijfselen van volwassen vogels, was dat de dodo's, net zoals vogels vandaag, een rui kenden, een periode waarin ze hun verenkleed volledig vervingen. Dat was lange tijd punt van discussie onder wetenschappers. De dodo veranderde in die periode volledig van kleur. "De dodo was een bruin-grijze vogel en tijdens de ruiperiode had hij zwarte, donzige veren", aldus Dr. Angst. Deze vaststelling op basis van wetenschappelijk onderzoek komt ook overeen met de observaties van zeelieden in historische documenten. Deze tekening, die gisteren werd gepubliceerd door het wetenschappelijke vakblad Nature, toont een reconstructie van de uitgestorven dodo. © AFP.

Dodo is icoon van menselijke tussenkomst bij het uitsterven van soorten De loopvogel stierf ongeveer 350 jaar geleden uit, minder dan 100 jaar nadat de mens voet aan wal zette op het eiland. Jacht speelde zeker een rol in hun uitsterven, maar waarschijnlijk was het de aanwezigheid van apen, herten, varkens en ratten, die van de schepen op het eiland kwamen, die de dodo's de das omdeden. Dodo's legden hun eieren in nesten op de grond, waar de andere dieren makkelijk bij konden.



Dr. Angst zegt dat de dodo een icoon is in het verhaal van menselijke tussenkomst bij het uitsterven van soorten, hoewel men geen zekerheid heeft over de precieze omstandigheden. "Het is moeilijk om uit te maken wat de eigenlijke impact was van de mens zonder alles te weten over de ecologie van vogel en het eiland op dat moment", verklaarde ze.



Het mysterie van de dodo is nog niet opgelost.