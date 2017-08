Vier op tien Britten vinden seks met robot geen overspel

Door: redactie

25/08/17 - 01u00 Bron: Daily Mail

© Twitter.

Seks achter de rug van je partner? Dat is normaal gezien overspel. Tenzij je het met een seksrobot doet. Vier op de tien Britten vinden seks met een robot geen overspel. Dat tonen de resultaten van een enquête op de online streaming zender Now TV.

De zender deed de enquête in het kader van de serie Westworld, een dystopie over artificiële intelligentie, die zich afspeelt in een futuristisch themapark waar bezoekers hun donkerste fantasieën werkelijkheid kunnen laten worden.



In de enquête werd ook gevraagd naar hoe de bezoekers van de website de toekomst van seksrobots zagen. Rooskleurig, zo blijkt. 39 procent van de deelnemers denkt dat we in 2050 relaties zullen hebben met seksrobots. Eén op de drie zou zo'n relatie ook wel zien zitten. Eveneens één op de drie Britten geeft dan weer aan dat ze geshockeerd zouden zijn moest een van hun vrienden een relatie beginnen met een seksrobot, maar slechts 16 procent zou dan weer hun vriend of vriendin proberen overtuigen ermee te kappen.



Een ander opmerkelijk resultaat was dat 79 procent aangaf dat ze het moreel onaanvaardbaar zouden vinden schade toe te brengen aan de robots.