Ontslagen afwasser gijzelt gasten in restaurant en schiet kok dood

Een ontslagen afwasser heeft drie uur lang voor de nodige paniek gezorgd in een restaurant in de toeristische wijk van Charleston (South Carolina). Hij schoot een kok dood en hield ook een klein aantal mensen gegijzeld. Zij kwamen er uiteindelijk zonder kleerscheuren vanaf. De dader werd neergeschoten door de politie.

"Het ging hier niet om terreur of een haatmisdrijf", maakte burgemeester John Tecklenburg duidelijk. "Hij was een ontevreden werknemer die in het verleden ook al mentale problemen had."



Peter Siegert (73) zat met zijn zoon in het restaurant toen het drama zich voordeed. "We zagen serveersters en keukenmedewerkers naar buiten stappen zonder een woord te zeggen. Daarna volgde een man in schort, met een pistool in de hand. Hij deed de voordeur op slot. 'Ik ben de nieuwe koning van Charleston', riep hij."



De aanwezige gasten moeten achteraan het restaurant op de grond gaan liggen. Vader en zoon wisten uiteindelijk te ontsnappen via een achterdeur.



"De afwasser was ontslagen", verduidelijkt eigenaar John Aquino. "Hij is daarna naar het restaurant teruggekeerd om zich te wreken."