Macron geeft 300 euro per dag uit aan make-up

Frank Renout

24/08/17 - 21u15 Bron: AD.nl

President Macron, vandaag in de Franse ambassade in de Roemeense hoofdstad Boekarest. © afp.

Je bent staatshoofd, dus je wilt er wel een beetje verzorgd uitzien. Maar je hebt het ook druk - een vredesoverleg hier, een wetsvoorstel daar - dus je kunt niet alles zelf doen. De Franse president Emmanuel Macron heeft daarom een make up-artiest in de arm genomen. En die heeft weelderig toegeslagen. Financieel, althans.

Ja, het is niet goedkoop, maar wel goedkoper dan onder zijn voorgangers Bron in het Élysée

In de eerste drie maanden van zijn presidentschap heeft Macron 26.000 euro betaald aan de 40-jarige visagiste Natacha. Dat is omgerekend 8.666 euro per maand en bijna 300 euro per dag. Om rimpeltjes weg te werken en wenkbrauwen te borstelen. "Ja, het is niet goedkoop, maar wel goedkoper dan onder zijn voorgangers", meldt het Élysée.



Natacha is niet in vaste dienst. "We hoeven haar dus alleen maar in te zetten als het nodig is. En ondertussen denken we na over een goedkopere oplossing".