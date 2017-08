Door: redactie

Terreurgroepering Islamitische Staat (IS) gebruikt burgers als menselijk schild in de Syrische stad Raqqa. Dat staat in het laatste rapport van Amnesty International. Raqqa wordt al sinds juni belegerd, maar er zitten nog steeds tienduizenden mensen vast in de stad.