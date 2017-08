'Terreurverdachte' Rotterdam blijkt dronken monteur die gasflessen nodig had voor zijn werk

SVM

24/08/17 - 20u41 Bron: Belga

De bestuurder van het Spaanse bestelbusje dat gisteravond in de omgeving van de Maassilo in Rotterdam werd aangehouden, is vrijgelaten. Onderzoek van de politie wijst uit dat de gasflessen die hij bij zich had geen verband houden met de terreurdreiging in de stad. Hij is geen verdachte meer.