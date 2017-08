Uitvinder Peter Madsen beschuldigd van moord en lijkschennis

SVM

Tegen de Deense uitvinder Peter Madsen loopt nu een gerechtelijk onderzoek wegens moord en lijkschennis. Het Openbaar Ministerie heeft beslist om zijn voorlopige hechtenis, die op 5 september afloopt, op grond van deze aanklachten te verlengen.

Madsen wordt ervan verdacht de Zweedse journaliste Kim Wall gedood en haar lijk verminkt te hebben. Hij zit sinds 12 augustus in voorarrest op beschuldiging van onvrijwillige doodslag. De strafrechter was toen de politie in de kwalificatie van moord niet gevolgd.



De politiewoordvoerder wees er op dat men al na het eerste verhoor van Madsen vermoedde dat het om een moord ging. In de Engelse vertaling van de persmededeling werd echter het begrip 'manslaughter' gebruikt, in het Nederlands betekent dat doodslag. In de Deense juridische termen wordt volgens de politiewoordvoerder echter geen onderscheid gemaakt tussen doodslag en moord. De fout kwam pas vandaag aan het licht, nadat een onderzoeksrechter in een kranteninterview het over moord had.



Ondertussen is aan de Zweedse kust iets aangespoeld wat op een lichaamsdeel lijkt. Een wandelaar vond het aan de oever van de vaargeul bij Falsterbo. Het gevonden voorwerp wordt nu onderzocht.