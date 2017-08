Door: redactie

24/08/17

video

In een propagandavideo noemt een lid van terreurorganisatie IS de daders van de aanslag in Spanje hun "broers", terwijl een ander IS-lid de "Spaanse Christenen" bedreigt en waarschuwt dat ze het land "deel van het kalifaat" zullen maken.