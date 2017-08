Mark geeft interview vlak vooraleer hij geëxecuteerd wordt: "Het is allemaal uit de hand gelopen. Ik ben klaar om te sterven"

"Het spijt me, het is allemaal uit de hand gelopen. Ik ben klaar om te sterven." Die woorden liet Mark Asay tijdens een interview optekenen, twee dagen vooraleer zijn executie in Florida op het programma stond. De 53-jarige man werd in 1988 ter dood veroordeeld voor de racistisch getinte moorden op een zwarte man en een Latijns-Amerikaanse travestiet. Om 18 uur lokale tijd (middernacht in België) zou hij normaal gezien een dodelijk spuitje moeten gekregen hebben.

Het lichaam van Robert Lee Booker werd een jaar eerder gevonden onder het portiek van een alleenstaande woning in Jacksonville. Op een kruispunt iets verderop lag een tweede lijk, dat van Robert 'Rene' McDowell. Getuigen zagen hoe een rode vrachtwagen zonder bumper wegstoof van de plek van de misdaad. Via dat voertuig kwam de politie uiteindelijk Asay op het spoor.



De toen 23-jarige jongeman gaf toe dat hij inderdaad McDowell doodgeschoten had. Zijn huidskleur was naar eigen zeggen nooit een motief. De moord op Booker zou hij echter nooit bekennen, ondanks (vermeend) ballistisch bewijs.



"Trekker zes keer overgehaald"

"Ik kende Robert McDowell beter als (travestiet; nvdr) Rene", legde Asay nu uit. "We kwamen eigenlijk goed overeen, maar op een bepaald moment had hij geld van mij gestolen. Als ik hem tegenkwam, zou ik hem een stevig lesje leren. Maar dat is dus uit de hand gelopen. Ik heb hem neergeschoten, volgens het officiële verslag heb ik de trekker zes keer overgehaald. Het was nooit mijn bedoeling om hem te vermoorden."



Asay beklemtoont dat hij zich in die periode niet lekker in zijn vel voelde. "Ik had zoveel gezopen dat ik niet meer wist wat ik aan het doen was. Ik kan er nu niets meer aan veranderen. Maar iedereen die zegt dat het me geen fluit kan schelen, kent me niet."



"Tattoos waren enige manier om te overleven"

Het gerecht klasseerde de moorden als een haatmisdrijf, maar niet zo lang geleden werd dat verdict toch afgezwakt. Al spraken de verschillende tatoeages op zijn lichaam niet in zijn voordeel. Zo stond er onder meer de racistische slogan 'Supreme white power' te lezen. "Maar ik ben geen racist", verkondigt Asay. "Ik liet die zetten omdat het voor mij de enige manier was om te overleven in een vijandige gevangenisomgeving."



De man was op 19-jarige leeftijd inderdaad ook al eens achter de tralies beland na een overval en autodiefstal. "Die tattoos tonen niet waar ik voor sta, maar het is niet zo evident om er vanaf te geraken. De swastika op mijn elleboog en die White Power-leuze op mijn arm heb ik weggebrand. De enige racistische tatoeages die ik nu nog heb, zitten op plaatsen waar ik zelf niet bij kan. Ik heb heel wat Afrikaanse vrienden gehad. Ik geef toe dat die tatoeages een slechte zet waren, maar die kan ik nu helaas niet meer ongedaan maken."



"Zwaarder gestraft dan zou moeten"

"Ik ben zwaarder gestraft dan zou moeten. Booker heb ik nooit vermoord, het is zelfs bewezen dat dat zogezegde ballistisch bewijs niet deugt. De doodstraf heb ik enkel gekregen omdat mijn motief racistisch van aard zou zijn. Maar de enige man die ik vermoord heb, was Latijns-Amerikaans. Niet zwart dus."



Met deze versie hoopt Asay in extremis veroordeeld te worden voor moord, zonder verzwarende omstandigheid dus. En in dat geval zouden de dertig jaar die hij vastgezeten heeft ruimschoots moeten volstaan. "Maar als dat niet lukt, verkies ik te sterven. Ik heb in totaal 36 jaar van mijn leven doorgebracht in een gevangenis. Als het doel nu nog niet bereikt is, zal dat nooit meer gebeuren. Willen ze me afschermen van de maatschappij? Oké, dat kan ik snappen. Maar weet dat ik geen gewelddadig persoon ben en ook geen enkele bedreiging meer vorm. Als de autoriteiten er anders over denken, ben ik klaar om donderdag (vandaag dus; nvdr) geëxecuteerd te worden."



"De Heer ziet me graag"

Asay moest normaal gezien vorig jaar al de doodstraf krijgen, maar toen kwam er in laatste instantie nog uitstel. "Ik ben er zeker van dat dat nu nog eens kan gebeuren voor vier of vijf jaar, maar dat wil ik niet meer. Ik wil een eerlijke straf. De waarheid is dat ik Robert McDowell vermoord heb, maar Booker niet."



Asay, die als christen geboren werd, vindt in zijn laatste uren troost in zijn geloof. "De Heer ziet me graag. Ik wil sowieso uit deze gevangenis. Liefst via de voordeur, anders via de achterdeur."