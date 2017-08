Joint venture van DEME en Jan De Nul gaat oude haven van Doha uitbreiden

Bewerkt door: IVI

24/08/17 - 18u59 Bron: Belga

Jan De Nul is een van de grootste baggermaatschappijen ter wereld. © RV.

Een joint venture van de Belgische baggeraars DEME en Jan De Nul gaat de oude haven van Doha uitbreiden. Dat hebben beide ondernemingen donderdagavond bekendgemaakt. Het uitbreidingsproject heeft een waarde van 100 miljoen euro.

De Qatarese overheid wil de oude haven in de hoofdstad Doha laten uitbreiden om het snel groeiende cruisetoerisme in de regio op te vangen. Het is de bedoeling dat die haven dienst zal doen als een cruiseterminal die de grootste cruiseschepen kan ontvangen. Daarvoor moet het toegangskanaal worden gebaggerd en moet ook een nieuwe aanlegsteiger worden gebouwd.



Joint venture

Het ministerie van Transport en Communicatie van de staat Qatar heeft dus beslist die opdracht toe te kennen aan een joint venture van Jan De Nul Group en MEDCO, de dochteronderneming van DEME voor het Midden-Oosten. De start van de werken is voorzien in 2018, zo blijkt nog uit de mededeling.



Eiland uitbreiden

DEME deelt daarnaast nog mee dat zijn dochteronderneming DIAP ook in Singapore een contract heeft binnengehaald. De baggeraar zal zich, in een joint venture met Starhigh Asia Pacific, bezighouden met een landaanwinningsproject. Het eiland Jurong moet daarbij met 35 hectare worden uitgebreid.