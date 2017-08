Amerikaanse diplomaten liepen hersenschade op door "sonische aanvallen" op Cuba

TT

Cuba De Amerikaanse en Canadese diplomaten die onlangs het slachtoffer werden van "sonische aanvallen" in Cuba, hebben een lichte vorm van hersenschade en schade aan het centrale zenuwstelsel opgelopen. Dat bericht CBS op basis van medische rapporten dat het kon inkijken.

Begin deze maand raakte bekend dat meer dan tien Amerikaanse en vijf Canadese diplomaten in Havana eind vorig jaar plots symptomen als onverklaarbaar gehoorverlies, misselijkheid, hoofdpijn en evenwichtsstoornissen begonnen te vertonen.



Nader onderzoek bracht aan het licht dat de diplomaten in hun residenties in Havana wellicht het slachtoffer werden van een "sonische aanval" door een apparaat dat geluidsgolven uitstuurde die niet hoorbaar zijn voor het menselijk oor. Ze werden voor verder onderzoek naar de VS gestuurd.



De diplomaten zouden ook andere vormen van intimidatie hebben moeten ondergaan: zo zouden hun auto's beschadigd zijn, zou er bij hen thuis ingebroken zijn en zouden ze continu in de gaten worden gehouden.



De Verenigde Staten hebben Cuba na het incident eraan herinnerd dat diplomaten te allen tijde beschermd moeten worden en roepen op dat het incident opgeklaard moet worden. Als vergeldingsmaatregel werden al twee Cubaanse diplomaten uit de VS verwijderd.



Pas in 2015 herstelden de VS en Cuba hun diplomatieke relaties, na meer dan 35 jaar koude oorlog tussen beide landen. Cuba opende in 2000 het 'Anti-Imperialistische Platform José Martí' op het plein voor de Amerikaanse ambassade in Havana, om er demonstraties tegen de VS te laten doorgaan. Met een muur van 138 zwarte vlaggen blokkeerden de Cubanen bovendien een elektronisch lichtscherm op de vijfde verdieping van de ambassade, waarop de Amerikanen boodschappen voor de Cubanen projecteerden.