Deze studentes vonden hun nieuwe kot maar niks en daarom maakten ze er in 10 uur tijd luxueuze studio van

Koen Van De Sype

24/08/17 - 16u24 Bron: Facebook, Instagram, Daily Mail

© Facebook.

Griezelig: zo wordt het kotencomplex omschreven waar de Amerikaanse Skylar Bantz (18) en Adeline Vela (18) dit academiejaar intrekken aan de universiteit van Texas. Het 50 jaar oude gebouw is aan een opknapbeurt toe, maar de dames besloten daar niet op te wachten en toverden hun kot in amper 10 uur tijd zelf om tot een luxueuze studio. Inclusief valse baksteenmuren, chique bedden en een koffiehoek.

Sterry Hall heeft zijn beste tijd gehad en toen Skylar (die biologie studeert) en Adeline (die voor psychologie koos) hun nieuwe onderkomen van 16 meter op 16 zagen, zakte de moed hen aanvankelijk in de schoenen. Maar met de hulp van familie en vrienden slaagden ze erin om hun kot in een mum van tijd om te toveren tot iets waar de andere studenten aan de Texas State University alleen maar kunnen van dromen. Want de meisjes baden na de make-over in luxe.

Het was wel geen goedkoop project, want de meisjes spendeerden allebei 1.000 euro aan meubilair en decoratiemateriaal. Maar het resultaat mag er zijn. Een valse bakstenen muur, werktafels die eruit zien alsof ze van marmer zijn, twee luxueuze bedden met rijkelijk beddengoed, een televisie, een koelkast en zelfs een koffiehoek: het zal hen komend jaar aan niets ontbreken. (lees hieronder verder) © Facebook. © Facebook.

De moeder van Skylar - Sheila Ybarra - postte foto's van de transformatie op Facebook en die konden op bewonderende commentaar rekenen. "We hebben er de hele zomer samen over nagedacht hoe we het zouden aanpakken", aldus Sheila. "We begonnen van nul, kozen eerst een kleurenpalet en gingen daarna winkelen. Het meeste vonden we bij retailers zoals IKEA, maar we kochten ook wat spullen in de onlinewinkel van Amazon. Om ruimte te besparen kozen we voor verhoogde bedden. Zo konden we eronder ook nog flink wat spullen kwijt, onder meer kleren." (lees hieronder verder) © Facebook. © Facebook.