Studie bewijst: Duitse mannen kunnen vooral goed liegen over hun seksuele activiteiten

TT

24/08/17 - 16u09 Bron: Belga

© thinkstock.

Duitsland Een studie over het seksuele gedrag van Duitsers heeft wiskundige onmogelijkheden opgeleverd die enkel opgelost kunnen worden door ervan uit te gaan dat mannen een ferm stukje kunnen liegen. Uit de studie, gepubliceerd in het medische tijdschrift Deutsches Aerzteblatt, bleek immers dat Duitse mannen tweemaal zoveel seksuele partners hebben (gehad) dan Duitse vrouwen.

Mannen zeggen in hun leven al met tien verschillende partners te hebben geslapen, vrouwen houden het bij amper vijf. De studie is gebaseerd op interviews met 2.524 mensen ouder dan 14.



Volgens psychologen kan die statistische kloof slechts op één manier worden uitgelegd, en die heeft niets te maken met homoseksualiteit of het incalculeren van niet-Duitsers. Alles valt te herleiden tot het stereotiepe gedrag van mannen en vrouw: een man bluft graag over zijn seksleven en haalt graag uit met fictieve partners; vrouwen hebben de neiging om zich dat vlak, uit de aloude angst met het oudste beroep ter wereld geassocieerd te worden en binnen de contouren van de geaccepteerde sociale normen te blijven, veel bescheidener op.



Wat overspel betreft, liggen de statistieken dichter bij elkaar: 21 procent van de ondervraagde mannen zegt al eens een scheve schaats te hebben gereden, terwijl dat bij de vrouwen op 15 procent ligt.