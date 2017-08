Rellen na ontruiming kraakpand in Rome: migranten geslagen, ook kinderen betrokken

SVG

24/08/17 - 15u26 Bron: Belga

Een vrouw moet recht geholpen worden nadat de politie waterkanonnen inzet om de migranten van het terrein te verjagen. © ap.

Na de ontruiming van een door migranten gekraakt gebouw zijn in het centrum van Rome rellen ontstaan tussen de migranten en de politie. De ordehandhavers probeerden vandaag met het waterkanon de situatie onder controle te krijgen. Ook kinderen zouden bij de schermutselingen betrokken zijn.

Ooggetuigen meldden dat enkele bezetters bij de haren werden getrokken en werden geslagen. De VN-Vluchtelingenorganisatie UNHCR tweette dat er ook gezinnen met kinderen bij de rellen betrokken waren. Artsen zonder Grenzen veroordeelt het incident als "willekeurig geweld". Verschillende gewonden moesten behandeld worden.



Het kraakpand werd al jaren door ruim 800 migranten en asielzoekers bezet. Rond de 200 van hen verblijven sinds enkele dagen op een plein in de buurt van het centraal station, omdat ze niet naar een alternatieve accommodatie van de overheid wilden verhuizen.



De politie was afgelopen weekend met de evacuatie begonnen, die door mensenrechtenorganisaties fel werd gehekeld. De meeste krakers waren vluchtelingen uit Eritrea en Ethiopië. Het voormalige kantoorgebouw uit de jaren vijftig werd in oktober 2013 bezet, maar in 2015 besloot een rechter dat het pand ontruimd moest worden nadat een vastgoedmakelaar het had gekocht.