Jessica viel bijna 100 kilogram af: "Ik word nog harder gepest dan vroeger"

Ze zette een ongelofelijk prestatie neer door bijna 100 kilogram kwijt te raken, maar wie dacht dat het leven van de Amerikaanse Jessica Weber (24) nu rozengeur en maneschijn was, is ernaast. De vrouw uit Illinois deelde foto's van haar transformatie online en die zijn nu het voorwerp van meedogenloze spot. In het bijzonder de beelden waarop te zien is hoeveel overtollige huid ze heeft.

© Instagram. "Mocht ik er zo uitzien, dan zou ik mezelf van kant maken" en "Pleeg zelfmoord, want die extra huid is walgelijk": het zijn maar enkele van de commentaren die Jessica te slikken krijgt op Instagram. En hoewel ze trots is op zichzelf en zich nooit beter voelde in haar vel, stéken ze.



Tranen

De jonge vrouw begon aan te komen toen ze amper 9 jaar was en tegen de tijd dat ze haar 22ste verjaardag vierde, wees de wijzer op haar weegschaal 175 kilogram aan. Het was pas toen ze op haar zwaarst was - 178 kilogram - en haar moeder in tranen uitbarstte omdat ze vreesde dat haar gewicht haar dood zou worden, dat Jessica besloot dat er iets moest veranderen. (lees hieronder verder) Lees ook Britse mama van 31 wil eruitzien als sekspop (en dat mag iets kosten)

"Ik voelde me verloren", vertelt ze. "Alsof ik at om te sterven. Op school lachte iedereen me uit om mijn figuur. Op zeker moment wilde ik zelfs niet meer mee met de schoolbus omdat er een meisje was dat altijd erg gemeen tegen me was. En ik was toen nog niet eens op mijn zwaarst. Later verbeterde het wel wat, maar ik bleef het gevoel hebben dat mensen me veroordeelden." (lees hieronder verder) © Instagram.

© University of Yale. In januari vorig jaar onderging de medewerkster van Walmart een operatie. "Ik had nooit echt grote gezondheidsproblemen gehad en de dokters verbaasden zich erover dat ik al niet aan diabetes of slaapapneu leidde", vertelt ze. "Ze verkleinden mijn maag tot de grootte van een banaan en ik kan nu nog maar 113 gram eten per maaltijd."



Transformatie

Ze eet niet alleen minder, maar ook gezonder. Vooral groenten, fruit en proteïnen. En ze ging bewegen. Met resultaat want de kilo's vlogen eraf. Ze documenteerde haar hele transformatie op Instagram en haar volgers konden zien hoe ze meer dan de helft van haar gewicht verloor: ruim 95 kilogram. Op die manier hoopte ze ook anderen te inspireren om ook iets aan hun overgewicht te doen. (lees hieronder verder) © Instagram.

Maar ze oogstte niet alleen bewondering, want ze kreeg ook reacties van pesters op de overtollige huid die ze nu heeft. "Ik krijg berichten waarin staat dat ik mezelf van kant moet maken omdat ik er walgelijk uitzie", zegt ze aangedaan. "Dat is niet oké. Ze zijn volgens mij zelf niet gelukkig. Want gelukkige mensen halen geen andere mensen neer." (lees hieronder verder) © Instagram.