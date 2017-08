Burgemeester Venetië is duidelijk: "Wie Allahu akbar roept, wordt meteen neergeschoten"

TT

Italië Luigi Brugnaro, de rechtse burgemeester van de Italiaanse stad Venetië, heeft op een veiligheidsconferentie duidelijk gemaakt hoe hij potentiële terroristen wil afschrikken om toe te slaan in zijn stad. Iedereen die 'Allahu akbar' roept, zal meteen worden neergeschoten, zo klonk het ferm. "Vorig jaar zei ik nog dat we zullen schieten na vier stappen, nu zeg ik dat het er drie zijn."

Brugnaro zei dat hij er weinig voor voelt de voorzichtige aanpak te hanteren in de strijd tegen het terrorisme. Want dat "naïeve optimisme" helpt toch niet, zo meent hij. Iedereen die de leuze 'Allah is groot' in het Arabisch roept, zal dan ook prompt worden neergeschoten.



Wat de politie zal doen als iemand voor de grap 'Allahu akbar' roept, zei Brugnaro er niet bij, net zomin of het om een officiële richtlijn gaan die ook effectief aan de politie is doorgegeven. De burgemeester verklaarde dat "we de stad en de burgers moeten laten zien dat we er zijn, dat we in staat zijn om te reageren".



Volgens Brugnaro is zijn stad door zijn harde aanpak dan ook veel veiliger dan Barcelona, dat vorige week getroffen werd door een aanslag op de Ramblas. Hij verwees onder andere naar de verijdelde aanslag op de Rialto-brug over het Canale Grande in maart, toen vier mannen uit Kosovo werden gearresteerd. "Ze wilden naar Allah gaan", aldus de burgemeester. "Wij zullen ze direct naar Allah sturen, nog voordat ze schade kunnen aanrichten."