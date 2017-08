Brit wil dat "roekeloze" fietsers op 'fixies' lessen trekken uit dood van zijn vrouw

© screenshot BBC.

Charlie Alliston (20) reed vorig jaar in Londen op een zogenaamde fixie zonder voorrem aan hoge snelheid de 44-jarige Kim Briggs dood. Gisteren ontsnapte hij aan een veroordeling voor doodslag, maar de jury achtte hem wel schuldig aan onverantwoord rijgedrag. Matthew Briggs, de weduwnaar van het slachtoffer, roept op om de wet aan te passen en hoopt dat roekeloze fietsers lessen trekken uit de dood van zijn vrouw.

Kim Briggs (44) werd vorig jaar in Londen omvergekegeld door de toen 18-jarige koerier, Charlie Alliston. Hij kwam tegen ongeveer 30 km/uur op Briggs afgestormd met zijn zogenaamde fixed-gear bike, toen ze de straat wou oversteken. De vrouw overleed zes dagen later aan de verwondingen aan haar hoofd. Alliston vond dat het Briggs haar eigen schuld was. Ook deze week voor de rechter toonde hij geen berouw.



Zo'n doortrapper of fixie is een fiets met een vast verzet, waardoor de fietser moet blijven trappen als hij rijdt en ook achteruit kan trappen. Zoals een baanfiets. Maar fixies zijn de laatste jaren ook op de openbare weg aan een opmars bezig, niet alleen over het Kanaal maar ook bij ons. Velen zien daar een gevaarlijke trend in. Vooral het remmen is een groot probleem. Alliston reed rond zonder voorrem, wat een verkeersovertreding is in Groot-Brittannië. Velen vinden het cool om zonder rem te fietsen. In ons land zijn zowel een voor- als een achterrem verplicht, op álle fietsen, dus ook op een fixie.



Fetisjisme

Matthew Briggs zei vandaag op de BBC Radio dat rijden zonder voorrem op een doortrapper niet alleen illegaal is maar ook potentieel dodelijk, zoals helaas gebleken is bij het ongeval met zijn echtgenote. Briggs sprak over een soort van "fetisjisme" bij bepaalde fietsers. Hij wil dat de verkeerswet gewijzigd wordt zodat er efficiënter kan omgegaan worden met zware ongevallen waarbij fietsers betrokken zijn.



Fietsers die met een fixed-gear fiets zonder voorrem rijden, roept hij op zijn verhaal te lezen. "Zodat ze begrijpen wat er met mijn vrouw gebeurd is, een mama van twee, de meest fantastische, meest levenslustige vrouw, die ging werken en nooit meer thuiskwam. Waarom zou je het leven van iemand anders willen riskeren? En zelfs voor de grootste egoïsten: waarom zou je je eigen leven op het spel zetten?"



Charlie Alliston verschijnt op 18 september opnieuw voor de rechter. Hij riskeert een maximumstraf van twee jaar cel en/of een boete.