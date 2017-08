Zoek de verschillen: kantoor van Trump in nieuw kleedje

HC

24/08/17 - 13u49

De nieuwe look van de Oval Office, Trumps werkplek in het Witte Huis. © ap.

Het Oval Office van president Donald Trump is opnieuw ingekleed naar zijn noden. Dat is voor een groot deel gebeurd terwijl de president op 'werkvakantie' was.

President Donald Trump heeft een nagelnieuw bureau, of dat lijkt toch zo. Het interieur van 'The Oval' werd volledig aangepast naar zijn noden. Zo zijn de rode gordijnen van voormalig president Barack Obama vervangen door goudkleurige en is het tapijt verdwenen. In de plaats licht nu een oranjekleurige vloermat van die andere president, Ronald Reagan.



Het meest opvallende zijn echter de vlaggen. Zo hangen er op vraag van Trump vier Amerikaanse vlaggen, een presidentiële vlag en alle officiële vlaggen van het Amerikaanse leger. Bij Obama hing er slechts twee vlaggen: een Amerikaanse vlag en een presidentiële. De leeslampen en de zetels zijn ook geruild voor goudkleurige alternatieven.



Toen Trump na zijn inauguratie naar het Witte Huis trok, werden meteen enkele aanpassingen getroffen. Zo werd een beeld van Martin Luther King vervangen door een buste van de voormalige Britse premier Winston Churchill. Een schilderij van het Vrijheidsbeeld werd geruild voor een portret van Amerikaans president Andrew Jackson. Jackson was vooral bekend om zijn populistische politiek, een voorbeeld voor Trump. Los van alle veranderingen is er wel een iets blijven staan: het bureau zelf. Die staat er al sinds president John F. Kennedy in het Witte Huis arriveerde.