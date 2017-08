Chinees leger wil geen masturberende rekruten

Bewerkt door: ESA

24/08/17 - 13u14 Bron: Belga

© afp.

Een immer groeiend aantal rekruten voldoet niet meer aan de vereisten om lid te worden van het twee miljoen soldaten tellende Chinese Volksbevrijdingsleger. Het baart de legerleiding zorgen dat veel rekruten niet kunnen weerstaan aan videospelletjes en, erger nog, zelfbevlekking. Voor masturbanten geldt sowieso ingerukt, mars.

De officiële krant van het Volksbevrijdingsleger somde de tien hoofdredenen op waarom rekruten ongeschikt worden bevonden om een echt geweer in geef acht te zetten. Het probleem is zelfs opgerukt tot de hogere militaire rangen.



Een vijfde van de kandidaten wordt geweigerd wegens overgewicht, acht procent wegens een "gehypertrofieerde testiculaire ader", een anatomische bijzonderheid veroorzaakt door een teveel aan zelfbevrediging, videospelletjes of juist een gebrek aan fysieke daadkracht.



Duidelijke zichtbare en/of buitensporige tatoeages zijn eveneens taboe in het Chinese leger, net als gezwollen levers wegens overmatig drankgebruik of mensen die zichzelf (psychisch) niet in de hand hebben.