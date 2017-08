Wandelaar vindt op Mont Blanc drie klimmers die 20 jaar geleden opgeslokt werden door het ijs

Koen Van De Sype

24/08/17

© reuters.

Een Franse wandelaar heeft gisteren een lugubere ontdekking gedaan toen hij een uitstap maakte op de Italiaanse hellingen van de Mont Blanc. Hij vond op de Miagegletsjer de ontbindende lichamen van drie klimmers en volgens een eerste analyse zouden die meer dan 20 jaar onder het ijs hebben gelegen.

Het ongeval waarbij de drie om het leven kwamen, gebeurde volgens de Italiaanse reddingsdiensten in Valle d'Aosta eind jaren 90. De Fransman vond bij de lichamen - die nog aan elkaar vastgebonden waren met een touw - een portefeuille met een Duitse identiteitskaart die afgeleverd werd in 1995. Ze zou toebehoord hebben aan een jongeman van 23 jaar, maar zijn identiteit werd niet vrijgegeven. De lichamen worden vandaag geborgen.

10 dagen geleden werd op de Brenvagletsjer in de buurt ook al het lichaam gevonden van een Franse alpinist, die vermoedelijk verdween in de jaren 80. Het lichaam - dat nog een rugzak droeg met spullen erin - werd met een helikopter van de berg gehaald.



Dramatisch

De meest dramatische vondst gebeurde vorige maand in de Zwitserse Alpen, waar de lichamen van Marcelin en Francine Dumoulin werden ontdekt. Het koppel verdween in augustus 1942 toen het zijn koeien eten ging geven in de bergen. Het mysterie van hun verdwijning werd zo na 75 jaar opgelost.



IJzig graf

Experts verwachten dat er door de opwarming van de aarde en het smelten van gletsjers nog meer lichamen uit het ijs tevoorschijn zullen komen. Er zouden nog zo'n 150 bergbeklimmers in een ijzig graf liggen op de hellingen van de Mont Blanc. Ze verdwenen sinds de jaren 50 en hun lichamen werden nooit teruggevonden.