Diest brandt kaarsjes voor vermoorde Sara

24/08/17 - 12u05 Bron: vtmnieuws.be

In Diest hebben vele mensen een kaars voor hun raam gezet gisteravond, als eerbetoon aan Sara Van Passel, de vrouw die maandag werd doodgeschoten in het plaatselijke ACV-kantoor. De oproep was via Facebook gelanceerd om de jonge moeder zo te herdenken. "Op een gegeven moment was er een dame die een kaarsje voor haar deur had staan. Ik vond dat een heel mooi gebaar", vertelt initiatiefneemster Josiane Delcourt. "Dan zijn we begonnen met een berichtje er op te zetten met de bedoeling dat iedereen die zich geroepen voelt, dan ook een kaartje kan aansteken." Ook voor het ACV-kantoor stonden kaarsen. De inwoners van Diest zijn erg aangegrepen door wat er gebeurd is. De vermoedelijke dader moet morgen voor de raadkamer komen, zijn advocaat zegt dat hij verward overkomt en dat hij dronken was op het moment van de schietpartij.