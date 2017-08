Sandra (57) vermoordt echtgenoot en sluit zich op in kast om het op homejacking te doen lijken. En dan wacht ze

Koen Van De Sype

Het gebeurde op de avond voor ze 32 jaar getrouwd waren. Iets in het hoofd van Sandra Melgar (57) uit het Amerikaanse Houston knapte en ze ging haar man Jaime (52) met een keukenmes te lijf. Maar liefst 31 keer stak ze hem, tot hij niet meer bewoog. Vervolgens sleepte ze zijn bloederige lichaam naar een kast in de slaapkamer, ging ze zelf in een andere kast zitten en bond ze haar handen en voeten vast. Ze liet de deur achter zich in het slot vallen en een stoel tegen de klink zakken. En daarna wachtte ze.

De volgende dag had het koppel immers een feest gepland voor zijn huwelijksverjaardag. En Sandra wist dat haar familie en vrienden zouden opdagen en hen zouden vinden. Ze had de deur van de garage open laten staan zodat ze naar binnen zouden kunnen. Haar plan was om de gruwelijke moord op een homejacking te laten lijken en zo de levensverzekering van een half miljoen dollar van haar man op te strijken. Maar het liep anders dan gepland. Lees ook Dit is de laatste foto van Jolee (18). Hij werd genomen door haar moordenaar

Haar familie ontdekte hen inderdaad en de politie snelde ter plaatse. Sandra vertelde dat ze een black-out had en wakker was geworden in de kleerkast. Ze kon zich naar eigen zeggen niet herinneren hoe ze daar terecht was gekomen en wat er precies was gebeurd. Maar haar getuigenis die op een homejacking aanstuurde, kwam niet overeen met wat het forensisch team vond op de plaats van de misdaad. En de vrouw paste haar verhaal enkele keren aan, waardoor de politie onraad begon te ruiken.



De moord gebeurde op 22 december 2012 en deze maand moest Melgar voor de rechter verschijnen. "Haar verhaal rammelde aan alle kanten", aldus openbare aanklager Colleen Barnett. "Zo waren er geen sporen van een inbraak en kon een indringer op geen enkele andere manier het huis zijn binnengeraakt. De garagedeur was de avond van de moord gesloten en Sandra Melgar opende die zélf nadat ze haar man Jaime neergestoken had." (lees hieronder verder) Sandra Melgar. © Harris County Sheriff.