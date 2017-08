Spaanse die met zoontjes vluchtte voor "gewelddadige" ex geeft zich aan

© afp.

Juana Rivas, die op de vlucht was met haar twee zoontjes van drie en elf, heeft zichzelf dinsdag aangegeven. De Spaanse moeder weigerde haar kinderen mee te geven met hun Italiaanse vader, met wie ze in een pijnlijk gevecht over het hoederecht verwikkeld is. Rivas verdeelde het land: er was begrip én onbegrip voor haar vlucht.

Rivas beschuldigde haar ex, Francesco Arcuri, van huishoudelijk geweld. In 2009 werd hij daar ook voor veroordeeld, toen ze in Spanje woonden. Het koppel kwam later weer samen en vestigde zich in Italië. Opnieuw kwamen er beschuldigingen van mishandeling en Rivas wou niet dat de vader de zoontjes nog zou zien. Ze vluchtte in mei vorig jaar naar haar thuisland, mét de kinderen en zónder de toestemming van de vader.



Dat staat juridisch gelijk met ontvoering. De rechter besliste vorige maand het hoederecht voorlopig aan de vader toe te wijzen en dat de jongens dus bij hem in Italië moesten gaan wonen. Daarop sloeg Rivas met de kinderen op 26 juli opnieuw op de vlucht. Er werd een aanhoudingsbevel uitgeschreven. Juana Rivas riskeert vier jaar cel voor ontvoering.



Dinsdag gaf ze zich aan bij de rechtbank van Granada. Ze mocht voorlopig beschikken en kreeg in afwachting van het proces in beroep het hoederecht over de jongens toegewezen. Haar 'overgave' was in Spanje de het meest trending onderwerp op Twitter. Eerder ging de slogan "Juana zit bij mij thuis" viraal.



Rivas krijgt veel steun maar ook kritiek op sociale media. "Wat voor rechtbank wijst de kinderen toe aan een mishandelaar?" schreef iemand. Maar een andere twitteraar vindt dat Rivas de cel in moet omdat ze een gerechtsbevel negeerde.



Arcuri ontkent dat hij gewelddadig was: "Ik wil alleen maar mijn kinderen weer knuffelen, ik heb ze sinds vorig jaar niet meer gezien."