Hoofdverdachte diamantroof Brussels Airport wordt niet overgebracht: proces uitgesteld

24/08/17 - 11u57 Bron: Belga

Hoofdverdachte Marc Bertoldi. Foto uit 2013. © afp.

Het proces rond de spectaculaire diamantroof op Brussels Airport in 2013 zal dan toch niet beginnen op 11 september. Het dossier moet uitgesteld worden omdat de vermoedelijke hoofdverdachte Marc Bertoldi in Frankrijk in de cel zit en niet kan worden overgebracht, bevestigen verschillende advocaten in het dossier aan het persagentschap Belga. "Daar is geen wettelijke basis voor een probleem dat dringend moet opgelost worden", zegt Bertoldi's advocaat, meester Dimitri de Béco.

Bij de overval op 18 februari 2013 gingen acht gewapende en gemaskerde mannen er vandoor met 37 miljoen euro aan diamanten uit een vliegtuig van de Zwitserse luchtvaartmaatschappij Swiss. Op het proces voor de Brusselse correctionele rechtbank zouden zestien mannen en drie vrouwen zich moeten verantwoorden voor hun aandeel in de overval en de heling van de buit.



Fransman Marc Bertoldi wordt daarbij beschouwd als een mogelijke spilfiguur maar de man zit in Frankrijk in de cel voor andere feiten. Begin februari werd hij tot 8 jaar cel veroordeeld omdat hij een belangrijke rol zou gespeeld hebben bij een ontvoering. Bertoldi ging tegen die veroordeling in beroep en dat proces in beroep begint eind september in Nancy. Daags na de overval plaatste de luchthaven betonblokken bij het veiligheidshek rond Brussels Airport. © epa.