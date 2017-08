Qatar zet zich af tegen andere Golfstaten

Bewerkt door: ESA

Qatar legt de eis van drie andere soennitische Golfstaten en Egypte naast zich en gaat de diplomatieke banden met het sjiitische Iran volledig herstellen. Egypte, Saoedi-Arabië, Bahrein en de Verenigde Arabische Emiraten hebben er nochtans mee gedreigd om de diplomatieke en economische boycot van Qatar enkel af te blazen als Doha alle banden breekt met Teheran. Maar Qatar en Iran hebben grote gemeenschappelijke interesses op het vlak van energie.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Doha meldde dat zijn ambassadeur in Teheran, twintig maanden nadat hij was teruggeroepen, naar de Iraanse hoofdstad zal terugkeren.



De Golfstaten hadden in juni de banden met Qatar verbroken omdat het kleine, maar superrijke Qatar het terrorisme zou steunen. Indien deze beschuldiging waar zou zijn, zou het neerkomen op verwijten van de pot en de ketel. De Saoedisch-Qatarese breuk kwam er, toevallig of niet, na een bezoek van VS-president Trump aan het fundamentalistische koninkrijk.



Eén van de andere eisen is dat Qatar zijn nieuwszender al-Jazeera sluit, die veelbekeken wordt in de Arabische wereld.



In juli had Riyad nogmaals gedreigd dat Qatar zich "nog meer problemen op de hals haalt" indien het de banden met Teheran weer aansnoert.