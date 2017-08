Foto van vrouw die samen met haar 93-jarige papa naar eclips kijkt, ontroert mensen wereldwijd

Door: ADN

24/08/17 - 11u32 Bron: ABC News

© Molly Morrison.

Soms zegt een beeld meer dan duizend woorden. Zo ook de hartverwarmende foto van een vrouw uit Nashville die zachtjes de rolstoel van haar hoogbejaarde papa tegen haar borst tilt en hem helpt met zijn eclipsbrilletje zodat ze samen kunnen genieten van het wonderlijke natuurspektakel dat maandag over de VS trok.

Vier generaties tuurden die dag samen naar de hemel voor de eerste totale zonsverduistering die de VS sinds 99 jaar meemaakten. De kinderen stonden op het dak. Vanop het dak kon dochter Molly het mooie moment dat haar moeder en haar opa deelden, vastleggen.



Het was heel belangrijk voor Hedy Morrison dat haar hoogbejaarde vader zijn allereerste totale eclips ooit zou kunnen zien. Vier jaar geleden kreeg hij een beroerte. Op 17 augustus vierde hij tegen alle verwachtingen in zijn 93ste verjaardag, maar volgens zijn dokters zal het helaas niet lang meer duren voor hij zal sterven. "Hij kan amper praten en bewegen, maar hij blijft de liefste man in de hele wereld", vertelt Hedy.



"Twintig jaar geleden verloor ik mijn man in een auto-ongeluk. Ik had vijf kinderen en stond er plots alleen voor. Maar dat was buiten mijn vader gerekend, die mij jarenlang hielp. Nu is het mijn beurt om voor hem te zorgen", zegt Hedy aan ABC News. "Het was heel speciaal om samen met hem naar de eclips te kijken. Toen ik hem vroeg of hij het kon zien, lachte hij en knikte hij. Ik zal dit moment tussen ons nooit vergeten."