BBC-journalist ontsnapt aan vervolging in Thailand

24/08/17 - 08u23 Bron: Belga

In Thailand is een klacht wegens smaad tegen een journalist van de Britse openbare omroep BBC ingetrokken. De man riskeerde vijf jaar cel.

Het gaat om Jonathan Head, een correspondent voor de BBC in Zuid-Oost Azië. Hij berichtte in 2015 over een fraudezaak, waarbij twee buitenlandse gepensioneerden hun woning op het eiland Phuket waren kwijtgeraakt. Een van die mannen, Ian Rance, staat ook terecht. De Brit had in 2001 vastgoed op Phuket gekocht, nadat hij met een Thaise was getrouwd. Het paar spendeerde daar in totaal ruim één miljoen euro aan. De Brit ontdekte in 2010 echter dat zijn vrouw zijn handtekening had vervalst, om de bezittingen zo opnieuw te verkopen voor eigen rekening. Dat deed ze met de hulp van een netwerk van lokale geldschieters en immobiliënkantoren.



Head deed onderzoek naar de zaak, en insinueerde in zijn berichtgeving dat de advocaat van de echtgenote, Pratuan Thanarak, op de hoogte was van die vervalsing, wat hem de aanklacht van smaad opleverde. De advocaat veranderde gisteren echter van mening. "De klacht tegen de journalist van de BBC, Jonathan Head, is ingetrokken", aldus de BBC woensdagavond in een kort persbericht. Het proces tegen medebeklaagde Ian Rance duurt wel voort. Hij riskeert twee jaar cel.