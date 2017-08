Amerikaan uit Massachusetts wint jackpot van 758 miljoen dollar

TK

'T is gebeurd: de jackpot van de Powerball, een van de populairste Amerikaanse loterijspelen, is gevallen. Al sinds tien juni had niemand meer de hoofdprijs gewonnen, waardoor er gisterenavond een slordige 700 miljoen dollar in de pot zat. Een gelukkige man of vrouw uit Massachusetts gaat daarmee nu aan de haal.

De kans om de Powerball te winnen, is miniem: ongeveer 1 in 292 miljoen. Het is een vrij basic loterijspel: om de pot te winnen, moet je vijf juiste cijfers aanduiden, plus een bonuscijfer. En gisterenavond gebeurde dat: in de staat Massachusetts werd een winnend lot verkocht. De winnaar staat nu voor een moeilijke keuze: hij kan het bedrag in één keer opeisen (dan krijgt hij net geen 450 miljoen), of kiezen voor jaarlijkse schijven tot hij de 758 miljoen dollar (zo'n 642 miljoen euro) op zak heeft - of tot hij sterft. Wie al een gezegende leeftijd bereikt heeft, is waarschijnlijk beter af met de eerste optie.



Het is de tweede grootste jackpot in de geschiedenis van de Powerball. In januari 2016 zat er maar liefst 1,6 miljard in de pot, die uiteindelijk verdeeld werd over drie winnaars. Als er gisterenavond geen grote winnaar was opgedoken, zou de pot opnieuw tot meer dan een miljard gestegen zijn.



Gelukzak?

De winnaar uit Massachusetts wordt vandaag waarschijnlijk gezien als de grootste gelukzak ter wereld - hij heeft amper 2 dollar betaald voor zijn winnend lotje - maar de jackpot winnen is niet zonder gevaar. Zo werd Abraham Shakespeare, die 30 miljoen won in 2009, niet lang na zijn lottowinst vermoord en begraven onder een betonplaat. En Urooj Khan, die 'amper' 1 miljoen dollar won, werd de dag erna al omgebracht met cyanide door een jaloerse moordenaar.



De pot van 758 miljoen dollar is overigens nog steeds een peulschil vergeleken met de rijkste personen ter wereld. Ter vergelijking: Bill Gates staat nog steeds op de eerste plaats met 86 miljard dollar. Belegger Warren Buffett staat op nummer twee met 75,6 miljard, en de oprichter van Amazon is derde met 72,8 miljard.