Al zeker negen doden bij Tyfoon Hato

24/08/17 - 06u44 Bron: Belga

Zeker negen mensen zijn omgekomen bij de doortocht van tyfoon Hato in het zuiden van China. Staatsmedia melden vandaag ook dat door de tyfoon honderden mensen gewond raakten.

In Macau vielen zeker vijf doden, aldus de lokale autoriteiten. En in de zuidelijke provincie Guangdong kwamen vier mensen om en is één persoon nog vermist. De autoriteiten evacueerden bijna 27.000 mensen naar tijdelijke shelters.



Bijna twee miljoen gezinnen zaten zonder elektriciteit, maar gisterenavond laat had de helft van hen weer elektriciteit.



In Hongkong, waar de tyfoon aan land kwam, raakten zeker 84 mensen gewond. Analisten schatten dat Hongkong, het financiële centrum van Azië, ruim 1 miljard economische schade leed door het natuurgeweld.